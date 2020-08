Governo, Matteo Renzi lancia la grande sfida a Conte

Al referendum sul taglio dei parlamentari “libertà di voto”, spiega Matteo Renzi a Repubblica, “non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l’entusiasmo grillino sulla svolta storica. Non è una svolta, è uno spot: taglia i i parlamentari, ma lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto”. Per cui “passato questo referendum inutile, ci sarà da scrivere la vera riforma. Anche con l’opposizione, se ci sta”.

Quanto all’avvicinamento tra Pd e M5S per un’alleanza strutturale, il leader di Italia Viva è netto: “Ho mandato a casa Salvini perché non volevo morire leghista, ma certo non voglio vivere grillino o giustizialista. In Liguria, a Sassari, a Pomigliano stanno insieme su una piattaforma filogrillina, noi corriamo da soli. Meglio soli che male accompagnati”. Arrivano le Regionali e Renzi dà un suggerimento a Conte, Zingaretti e Di Maio: “evitare la politicizzazione fatta in Umbria, dove la foto di Narni è stata un atto di masochismo”.