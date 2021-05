"Irresponsabile". Letta alza lo scontro con Salvini: "Scelga..."

Enrico Letta, scrive ilGiornale.it sembra aver deciso di andare giù duro con il suo avversario politico, il leghista Matteo Salvini, che tra l’altro sarebbe con lui nella maggioranza. Una maggioranza che al leader del Pd non appare però più molto stabile, proprio per colpa della Lega.

Letta e il diktat contro Salvini

In una videointervista con la Stampa, Letta ha sganciato la bomba, definendo Salvini un irresponsabile e chiedendo agli italiani di “non seguire lui, altrimenti a maggio richiudiamo il Paese”. Ha poi pensato bene di mettere le cose in chiaro per quanto riguarda l’alleanza del suo partito con i 5 stelle e l’ex premier Conte. Andranno infatti a braccetto per le elezioni amministrative e anche ai ballottaggi in tutti i Comuni. Nessun problema, almeno in apparenza, su candidature e primarie. Letta si è soffermato anche sul tema delle riaperture che sono gestibili, sempre che la road map venga rispettata e “non si faccia passare il messaggio che questo è il minimo e che poi invece si possa fare quel che ci pare. Salvini ha parlato più del coprifuoco alle 23 che del Pnrr. Non ha parlato del piano di 231 miliardi di euro fondamentale per l'Italia del futuro. Ma delle ore 23 sì, un errore profondo. Deve essere chiaro che abbiamo un obiettivo: uscire dalla pandemia grazie alla vaccinazione dei fragili, il che ci può consentire un'estate anche di ripresa economica. Se i prossimi giorni saranno gestiti irresponsabilmente saremmo costretti a richiudere a fine maggio. La politica non deve dare il massaggio del liberi tutti”. E sul fatto che il presidente del Consiglio Mario Draghi abbia dato retta a Salvini, Letta ha tenuto a precisare che a suo parere non è proprio così, e che sa la tempistica viene rispettata la road map funziona, altrimenti no. Dipenderà dai cittadini adesso, ai quali ha chiesto di essere responsabili, perché in ballo c’è l’estate. Altra stoccatina: “Se seguite Salvini ci giochiamo l'estate”.