Italia Viva e M5s, scontro su Mes e reddito di cittadinanza

Un Vietnam, il tavolo a Montecitorio sul cronoprogramma della eventuale nuova maggioranza giallorossa. Si ripropone subito lo scontro tra le forze politiche in ballo: Pd, M5s e Italia Viva. Insomma, rissa ancor prima del varo del nuovo esecutivo. Tanto che ci si chiede come si possa sperare di dar vita a un simile governo, considerati i presupposti. Secondo quanto si apprende, sarebbe subito tornato a dividere i partiti l'argomento del Mes sanitario, cavallo di battaglia di Italia Viva e Matteo Renzi, uno dei punti per i quali aveva rotto e sui quali, però, sembrava possibile una mediazione. Situazione che potrebbe spingere Sergio Mattarella a percorrere strade alternative.