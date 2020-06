Lega, Salvini sgancia la bomba: insieme ai 5Stelle per eleggere il Quirinale

Salvini a Repubblica: "Io resto tranquillo. Di errori, certo, ne faccio anche dieci al giorno, ne commetto come tutti quelli che compiono delle scelte. Ma resto alla guida del partito che secondo l'ultimo sondaggio Swg ha 8 punti di vantaggio sul Pd", ricorda. Il messaggio è chiaro: "Il leader del centrodestra sono ancora io". Salvini, oltre agli errori, motiva il calo con la lontananza dalle persone imposto proprio dal lockdown: "Viviamo in mezzo alla gente, se chiudi tutto per tre mesi ci abbatti".

Ma uno dei passaggi più interessanti è quello che riguarda il Quirinale, la successione a Sergio Mattarella. Dopo aver invocato il voto per le politiche magari già a settembre, Repubblica gli fa notare che, ad oggi, una maggioranza c'è, ed è quella che vorrebbe eleggere il futuro capo dello Stato nel 2021. "Ragionare in questi termini è insensato - replica Salvini -. Qui si rischiano 3 milioni di disoccupati, a sentire Confindustria, e questi pensano di tirare a campare per il Quirinale. In ogni caso li avverto fin da ora: da qui ai prossimi mesi il centrodestra avrà i numeri in aula per essere determinante e cambiare gli equilibri".