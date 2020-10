Lega sorpassata da Giorgia Meloni nelle Amministrative: il retroscena

Il Pd avanza, mentre la Lega arretra e viene sorpassata da Fratelli d'Italia. Almeno questo è quanto succede nei comuni con più di 15 mila abitanti, che il 20 e 21 settembre hanno votato per le amministrative. La fotografia dei nuovi equilibri è stata scattata dall'Istituto Cattaneo di Bologna e ripresa dal Corriere della Sera. Dai dati è emerso che nelle 98 Amministrazioni chiamate a rinnovare sindaco e Consiglio il centrosinistra è passato da 41 a 51. Mentre il centrodestra è sceso da 41 a 34, perdendo così 7 territori. "Sono dati su cui riflettere", ammette il leader della Lega Matteo Salvini. Ancora più consapevole il vice Giancarlo Giorgetti: "Dire che abbiamo vinto in Lombardia non è vero. Se abbiam perso, abbiam perso".