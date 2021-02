M5s? "Conterà meno di zero, cosa sarà di Grillo, Di Maio e Di Battista"

Quando le forze politiche perdono voti, iniziano a dividersi, così da averne sempre di meno. È la storia di Cinquestelle, che la cronaca suggerisce di chiamare ormai Duestelle, sia perché i consensi si sono più che dimezzati, scendendo in meno di tre anni dal 34 al 16%, sia perché il Movimento ormai si è scisso. La storia è nota, scrive Pietro Senaldi su Libero (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26277566/pietro-senaldi-m5s-spaccato-meta-conta-meno-zero-cosa-sara-grillo-di-maio.html). Il partito dei vaffa, nato contro tutti per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, è diventato più ecumenico della Dc di Aldo Moro. Beppe Grillo e Casaleggio odiavano il Pd, Berlusconi, Renzi e l'Europa di Draghi e delle banche, che insultavano selvaggiamente in piazza; in più consideravano Salvini un razzista non troppo sveglio...