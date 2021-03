M5s, Giuseppe Conte verso la leadership: "Ma ha chiesto carta bianca"

Dopo un neanche un mese dall'uscita da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte torna come leader del Movimento 5 stelle, un partito che Beppe Grillo vuole rifondato e sul quale l'ex presidente del Consiglio pretende di avere "carta bianca". Insomma, dopo giorni di trattative e di riflessioni Conte ha accettato di occuparsi della "ristrutturazione integrale" del Movimento oramai distrutto da liti, fughe ed espulsioni. Scrive il Corriere della Sera che l'ex premier non ha voluto al momento nessun incarico formale e si è preso una settimana per decidere. "Ovvio che Conte sarà il leader", rivela qualcuno che ha parlato direttamente Grillo. Al vertice con i big dei Cinque Stelle Conte ha assicurato che se il progetto sarà condiviso da tutti, "mi impegnerò a realizzarlo insieme agli iscritti, ai parlamentari e ai simpatizzanti".