Mario Draghi al posto di Giuseppe Conte? Il retroscena

Mario Draghi ha rotto il silenzio. "Basta buttare soldi - ha tuonato l'ex presidente della Bce - in aiuti ad ampio spettro e in aree dove il mercato sta fallendo", i progetti "devono essere utili e di elevato rendimento: la sostenibilità del debito pubblico sarà giudicata da come verrà impiegato il Recovery fund". Più che monito, quello insinuatosi nella guerra tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, sembra un vero schiaffo al premier. Tanto che il presidente del Consiglio non l'ha presa bene: "Ancora lui - è il commento riportato dal Giornale -. E proprio adesso?". Dunque è tornato il fantasma di Draghi.