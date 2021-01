Mario Draghi e Sergio Mattarella: cosa c'è dietro la smentita del Quirinale

Dalle parti del Quirinale non hanno per niente preso bene la lettura mattutina dei giornali: il fatto che il Capo dello Stato Sergio Mattarella abbia contattato Mario Draghi al Colle viene trattato alla stregua di un 'fake' tanto da imporre una dura smentita di prima mattina: "È destituita di ogni fondamento la notizia, apparsa oggi su alcuni giornali, che il presidente Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, il presidente Mario Draghi". Ma la notizia che siamo in grado di rivelare è come e perché è uscito proprio oggi questo "insight" riguardante Mario Draghi. Come spiega una fonte molto bene informata sui fatti, "è trapelata da ambienti Cinque stelle con l’obiettivo di 'spaventarli'. Come a dire 'attenti che se non digerite Renzi, cioè se non dite si al Conte Ter, dietro la curva c’è Mario Draghi". Sarà per questo che un antico adagio dice che "al Colle tutto sanno e tutto vedono?".