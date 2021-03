"Marta Cartabia si muove già da presidente". Sarà il successore di Mattarella?

Marta Cartabia è la nuova "star dei palazzi del potere". Lo scrive il Tempo secondo il quale la prima donna a capo della Consulta "oggi si muove già da futura prima donna presidente della Repubblica". Insomma, tutto lascerebbe pensare che l'attuale Guardasigilli abbia già la strada spianata per il Quirinale. Certo è che, almeno per il momento, la Cartabia riesce a piacere a tutti. In agguato però c'è il nodo dello stop alla prescrizione. Se infatti il Movimento 5 Stelle lo desidera a tutti i costi, lo stesso non si può dire della Lega e di Forza Italia che sono già pronti a fare le barricate.