Matteo Renzi, esodo da Italia Viva? I cinque nomi, chi potrebbe tornare nel Pd

Due deputati e tre senatori di Iv starebbero pensando di lasciare il loro leader e di migrare verso il Nazareno. A tal proposito il Foglio scrive: "Non bisogna essere scienziati della politica per registrare come Italia viva non riesca a decollare. 'Ha i’ piombo nelle ali', gli ha detto in fiorentino anche un suo amico'". Le mosse pensate dal senatore di Rignano per arrivare al governo di Mario Draghi alla fine si sono rivelate giuste. Ma pare che la sua determinazione non basti. "Sempre al 2,5 per cento siamo e in più tutti i tentativi di grande centro non vanno avanti”, si sfoga un deputato renziano.