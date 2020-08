Matteo Renzi, Giuseppe Conte e il nuovo partito di centro che vale il 10%

Molti sondaggisti ritengono che un contenitore centrista vale tra il 7 e il 10 per cento in caso di ritorno al proporzionale. Ed il Corriere della Sera definisce le regionali come un banco di prova: “Non a caso qua e là fioccano liste civiche di rito democristiano. In Campania sono scesi in campo Clemente Mastella, Ciriaco De Mita e Paolo Cirino Pomicino con tre liste a sostegno di Vincenzo De Luca”.

A convergere verso il centro sono innanzitutto Carlo Calenda e Matteo Renzi, che con i loro partiti personali a stento arrivano al 3%: uno vuole essere il centro del centrodestra, l’altro del centrosinistra. E poi c’è un pezzo importante di Forza Italia che non vuole indossare la casacca del salvinismo e del sovranismo. Il Corriere della sera parla anche di Giuseppe Conte, tirato per la giacca da destra e sinistra: non a caso sarà insieme a Silvio Berlusconi al convegno annuale della Dc, che si terrà dal 9 all’11 settembre a Saint Vincent.