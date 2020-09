Matteo Renzi, il retroscena: il ritorno nel Pd è possibile

Matteo Renzi ha ribadito che un suo ritorno nel Pd "non ha senso, i dem sono il principale alleato di una visione giustizialista con i grillini, legata a un’alleanza strutturale che non condivido", ma viene smentito dai suoi parlamentari. Per loro l’ex premier non escluderebbe un ritorno nel Pd in caso di flop di Italia viva: "Certo, solo se a guidare i dem arrivasse uno come Stefano Bonaccini". A confermare questa ipotesi, scrive la Stampa, il fatto che l’uomo più vicino a Renzi nel Pd, ovvero il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, sia uscito ieri allo scoperto a favore di "un ricongiungimento".