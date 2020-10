Matteo Salvini, Meloni e Tajani: "bomba" sulle prossime elezioni

Vertice a tre tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani: il nuovo centrodestra prende forma. L’obiettivo, si legge nella nota congiunta fatta circolare dai leader di Lega e Fratelli d'Italia e numero 2 di Forza Italia, vicario di Silvio Berlusconi, è quello di "individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative". "Non si è parlato di nomi, ma di metodo - precisano Salvini, Meloni e Tajani -: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città".