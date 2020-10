Matteo Salvini, tutti gli uomini del leader: grosse sorprese in arrivo

Si chiama Fabio Cantarella ed è lui la grande sorpresa della segreteria politica di Matteo Salvini. Cantarella è un giovane assessore del Comune di Catania, terra di frontiera per il Carroccio.

Molti i nomi previsti, scrive il Corriere della Sera: i vice segretari Andrea Crippa, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e i capigruppo al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari e Marco Campomenosi. Quindi il caposegreteria Andrea Paganella e il responsabile della comunicazione Luca Morisi, il segretario amministrativo Giulio Centemero e il capo di Lega giovani Luca Toccalini. Quindi i governatori leghisti, tutti per non far torto a nessuno: Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Donatella Tesei e Luca Zaia, con Roberto Calderoli responsabile dell'organizzazione "affiancato da Alessandro Panza al tesseramento". Poi largo ai rappresentanti "locali": c'è il sindaco di Chiuduno (Bergamo) Stefano Locatelli, "il responsabile Enti locali che è affiancato dal pugliese Nuccio Altieri al Sud e dalla ex candidata governatrice della Toscana Susanna Ceccardi che si occuperà del centro Italia". C'è anche Lucia Borgonzoni (che è responsabile del dipartimento Cultura), insieme al deputato Guido Guidesi e ai responsabili di economia e lavoro, Alberto Bagnai e Claudio Durigon, mentre la giustizia è affidata ovviamente a Giulia Bongiorno, con l'Università ad Aurelio Tommasetti. E poi i sindaci: Mario Conte da Treviso, Alessandro Canelli da Novara, Alan Fabbri da Ferrara, Ernesto Tedesco da Civitavecchia, Michele Conti da Pisa. E, appunto, l'assessore Cantarella. Anche dal oro passa il futuro della Lega.