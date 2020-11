Ministero dell'Interno, il report: "Inverno pericoloso"

La Direzione centrale della polizia criminale ha realizzato un report proprio sul fenomeno della devianza in epoca di coronavirus. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha diramato una circolare che invita i questori ad aumentare i controlli per i siti a rischio di attentato. E l'attenzione è massima: di recente un egiziano di 43 anni, residente in Italia dal 1999, è stato rispedito nel suo Paese dopo che aveva confidato a un suo compagno di cella la volontà di compiere una strage tra i mercatini di Natale. E poi c'è il fronte infuocato dell'immigrazione clandestina, che impegna non poco le forze dell'ordine. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha ribadito che è necessario frenare le partenze dalla Tunisia, anche se senza la collaborazione del governo tunisino c'è poco da fare.