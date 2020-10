Nando Pagnoncelli, il sondaggio da Floris: "Il 63% dice no alla delazione"

A DiMartedì il sondaggio di Nando Pagnoncelli mette Ko Roberto Speranza, poco prima ospite in studio da Giovanni Floris. "Per la salute gli italiani sarebbero disposti a denunciare il proprio vicino?", chiede Pagnoncelli. "Prevale il no, in modo abbastanza netto - spiega Pagnoncelli -. Il 63% degli intervistati si dice contrario, il 31% favorevole". Più chiaro di così...