Nicola Zingaretti come leader del Partito democratico ha i giorni contati: ne è convinto Pietro Senaldi. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira (https://www.liberoquotidiano.it/news/commenti-e-opinioni/26408186/pietro-senaldi-aria-che-tira-nicola-zingaretti-giorni-contati-pd-ruota-giuseppe-conte.html), il direttore di Libero ha spiegato: "I critici di Zingaretti non hanno tutti i torti. Io non posso credere che il destino del Pd sia finire a ruota di Giuseppe Conte. Già lo è stato per tutta la esperienza di governo precedente". Senaldi, poi, riferendosi alle parole di Alessia Morani del Pd, collegata col programma da casa, ha aggiunto: "La Morani delicatamente ha fatto capire che non è molto soddisfatta della guida del suo partito".