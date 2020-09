"Non escludo un nuovo lockdown". Coronavirus, parla Zingaretti

Nulla è escluso, neppure "un nuovo lockdown". Lo dice chiaro e tondo Nicola Zingaretti che, parlando di coronavirus, spiega: Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì. Per questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso che si puo tornare a vivere abbassando il livello di guardia". Il presidente della Regione Lazio, nonché segretario del Pd, intervenendo all’evento "#InsiemeperRicostruire - Proposte oltre l’emergenza" organizzato a Bologna dall’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia, conclude: "Abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele, grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo".