Mercoledì, 21 ottobre 2020 - 17:18:00 Pagnoncelli, il sondaggio per DiMartedì: "Per il 44% misure del governo ok" Pagnoncelli, il sondaggio per DiMartedì: "Per il 44% misure del governo ok"

Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli realizzato per DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris su La7, "per il 61% degli italiani la salute viene al primo posto, il 29% l'economia". "Primum vivere", dice Pagnoncelli, che poi ribadisce. "Il 44% ritiene che le misure adottate dal governo siano adeguate, per il 33% sono troppo blande, solo per il 13% eccessive".