Parla Renzi: "Ci servono i soldi dell'Europa"

Matteo Renzi lancia una messaggio al Movimento 5 Stelle: "Adesso dobbiamo programmare il futuro, e per farlo servono i soldi dell'Europa. Altro che rimandarli a Bruxelles come vorrebbe la Lega di Salvini e Ceccardi". Il leader di Italia Viva, a Firenze per un'iniziativa elettorale, ha invitato il governo a fare in fretta. Anche se è risaputo che gli alleati sul tema Ue sono irremovibili: "Penso che sia importante che il governo faccia un progetto per l’Italia, e questo diciamo al presidente del Consiglio. Ci sono 208 miliardi da spendere, spendiamoli bene". E ancora: "Chiedo al presidente del Consiglio di non rinviare l’appuntamento con il Parlamento per raccontare dove mettere i soldi. Noi gli daremo una mano in questo. Non siamo interessati alla discussione sul rimpasto, non ci interessa quel ministero e quell’altro".