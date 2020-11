Palazzi & potere

Martedì, 24 novembre 2020 - 19:59:00 Per Silvio Berlusconi il sovranismo è un ostacolo. Non ditelo a Salvini... Per Silvio Berlusconi il sovranismo è un ostacolo. Non ditelo a Salvini...

Silvio Berlusconi - Matteo Salvini (Lapresse) Sentite cosa dice Berlusconi: "Il sovranismo non è una cosa negativa se significa orgoglio della propria identità e dei propri valori, lo diventa se è un ostacolo alla collaborazione fra i Paesi, specie - e qui pare esserci una frecciatina agli alleati Salvini e Giorgia Meloni - fra quelli dell'Europa che hanno valori e interessi comuni. Quest'idea di sovranismo somiglia molto a quel nazionalismo che è stato all'origine di molte tragedie del secolo scorso. Oggi alcune spinte sovraniste in Europa ostacolano per esempio il Recovery Fund e, quindi, gli aiuti di fronte all'emergenza Covid dei quali l'Italia ha un drammatico bisogno". In sostanza - è la conclusione -, tutto questo deve fare riflettere". Chissà cosa ne penserà Matteo Salvini.