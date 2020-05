Rai alle grandi manovre: scatta il totonomi per i vertici di viale Mazzini

Grandi manovre in Rai. Scalpitano i mega dirigenti di viale Mazzini con la speranza di poter sostituire l’attuale condottiero qualora lasciasse. Se l'attuale Ad Fabrizio Salini dovesse lasciare l'azienda, magari per Netflix come da tempo si vocifera, sarebbero già pronti i sostituti. La soluzione sarebbe rigorosamente interna. Tra i nomi che cominciano a circolare c'è quello di Roberto Sergio che lascerebbe la direzione della Radio a Matassino, l'attuale Direttore Generale. Altra ipotesi sul piatto è l’arrivo di una donna, Tinny Andreatta. Infine c'è chi vede in pole position Del Brocco, appena riconfermato al vertice di Rai Cinema.

Ma se Salini dovesse uscire di scena, la politica vorrebbe un cambio totale degli attuali vertici Rai, figli di un'altra maggioranza di governo. Per questo sono in molti a ritenere che potrebbero esserci novità anche per la Presidenza: così potrebbe scoccare l'ora di Antonio Di Bella, attuale direttore di Rainews, ascoltatissimo da maggioranza e opposizione.