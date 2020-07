Recovery Fund, il grande piano di Conte: 137 progetti per 209 miliardi

I soldi del Recovery fund, il piano che ci assegna 209 miliardi di euro tra sussidi a fondo perduto e prestiti da rimborsare, ancora non sono arrivati ma bisogna presentare un piano di riforme che deve essere approvato dalla Commissione europea. L'Italia si sta preparando. Scrive il Corriere della sera: "Qui c'è un piano A in linea con Bruxelles, e cioè un nuovo taglio delle tasse sul lavoro. E un piano B meno ortodosso dal punto di vista comunitario ma sul quale c'è una forte spinta politica: il taglio dell'Iva per gli acquisti con carta di credito e bancomat, dunque in chiave anti evasione fiscale. In attesa che l'Unione europea desse il via libera al Recovery plan vero e proprio, il piano che ci assegna 209 miliardi di euro tra sussidi a fondo perduto e prestiti da rimborsare, Conte aveva già scritto il Recovery plan. Nove punti e 137 progetti presentati il 21 giugno, alla fine di quella sfilza di incontri chiamati Stati generali".