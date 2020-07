Roberto Maroni prende la tessera della Lega di Salvini: clamoroso!

Roberto Maroni torna in pista. Due anni dopo l'addio alla politica, è pronto a rimettersi in gioco. "Oggi vado alla mia sezione di Varese e prendo la tessera della nuova Lega di Salvini come militante. Tengo a specificare che l’ho fatto perché mi è stato garantito il doppio tesseramento con la vecchia Lega Nord e relativa anzianità di servizio". L'ex governatore della Lombardia mette dunque da parte i dissidi con Matteo Salvini: "Ho fiducia nella giustizia, ma questi attacchi alla Regione Lombardia, alla Lega e al sottoscritto sono frutto di un’evidente avversione politica che alberga da tempo in certi palazzi - scrive su Facebook dove annuncia la novità -. Sopporto cristianamente la flagellazione di processi ingiusti, mediatici e non, ma - precisa - quando sarà il momento torno in campo. Per riportare finalmente la politica e la magistratura nei ruoli e nei confini che la Costituzione ha loro assegnato".