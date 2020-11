Roma, il "sondaggio fantasma" che scuote il Pd. E Zingaretti...

Il "sondaggio fantasma" non toglie il sonno ai democratici. In vista delle elezioni capitoline, il segretario avrebbe commissionato una rilevazione a Ipsos da cui risulterebbe avanti a tutti nel centrosinistra. Ma al Nazareno sono stupefatti dello stupore intorno alla notizia. "Facciamo un sondaggio ogni quindici giorni su tutte le varie città dove si voterà. È normale fare così. E in ogni città vengono decine di personalità, le figure istituzionali più importanti. A Roma è chiaro che si misuri anche il Presidente della Regione". Quindi nessuna candidatura in vista in Campidoglio? " È da aprile che ogni settimana Zingaretti viene candidato da ogni parte. Vicepremier, Ministro dell'Interno, al Lavoro, alle Infrastrutture, poi nel collegio lasciato libero da Padoan, ora è il turno del Sindaco di Roma. Manca solo Ct della Nazionale... Ormai non ci facciamo più caso. Anzi ci scherziamo pure. Come se, facendo contemporaneamente Segretario del Pd e Presidente di Regione, Nicola non abbia già tanto da fare" aggiungono dalla sede del Pd. Che poi chiudono sicuri: "Zingaretti resterà in Regione fino al termine della legislatura. È stato eletto dai sui concittadini e lì resterà fino a fine mandato. Soprattutto ora che la Regione sta combattendo ogni giorno contro il Covid".