"Salvini? La sua stella in declino": parla Giovanni Floris

Si parla di Matteo Salvini a Otto e Mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì. "La stella del leader della Lega è in declino", spiega. E a proposito dei soldi europei aggiunge: "Se ci fossero stati i sovranisti, non li avremmo neanche avuti. Non si può togliere la mascherina e pretendere i soldi per sè senza dire per cosa verranno utilizzati". E ancora: "Bisogna mettersi la giacca e andare a parlare in Europa".