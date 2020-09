Silvio Berlusconi ricoverato, Letta e Confalonieri al comando

In questo momento in Forza Italia, con la malattia di Silvio Berlusconi, per accordo comune non c'è spazio per guardare al dopo Regionali o meditare sul futuro del partito. Nel frattempo però continua a muoversi Gianni Letta. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, riporta il Messaggero, continua a tenere i canali istituzionali e il filo diretto con il governo. Per questo Confalonieri (per la parte imprenditoriale) e Letta sono quelli che più contano nel gestire gli affari politici e imprenditoriali di Silvio Berlusconi in questo momento.