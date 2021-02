Sondaggi, clamoroso balzo della Lega: è l'effetto-Draghi

Come ogni giovedì sera, all’interno di PiazzaPulita non poteva mancare il sondaggio Index realizzato appositamente per Corrado Formigli. Il quale ha aggiornato i telespettatori di La7 sulle intenzioni di voto degli italiani: rispetto a una settimana fa la Lega non solo si è ovviamente confermata in qualità di primo partito, ma è salita ulteriormente di un altro 0,4, arrivando al 24,4%. Il Pd invece perde lo 0,2 e si allontana sempre di più, scivolando esattamente a 5 punti di distanza dal partito di Matteo Salvini: quello di Nicola Zingaretti è infatti rilevato al 19,4%.