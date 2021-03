Sputnik, firmato l'accordo: "Il vaccino russo verrà prodotto in Lombardia"

Sarà in Lombardia il primo stabilimento a produrre il vaccino russo contro il coronavirus. Ad annunciarlo, scrive Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze-tech/26473819/sputnik-firmato-accordo-vaccino-russo-prodotto-lombardia-vittoria-salvini-giorgetti.html) la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet che recita così: "Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione in Italia del vaccino Sputnik V". Il vaccino sarà prodotto a partire dal mese di luglio nella sede della Adienne a Caponago vicino a Monza. Una buona notizia per la Camera di Commercio che promette nuovi posti di lavoro e "10 milioni di dosi entro la fine dell'anno". E anche una vittoria politica e personale per Matteo Salvini, che da tempo insiste sulla possibilità di ricorrere allo Sputnik, sul quale l'Unione Europea ha tentennato a lungo.