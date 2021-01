Vaccino, Senaldi: "Perché è il trionfo del sovranismo e la fine dell'Europa"

Pfizer e Moderna? "I vaccini americani arrivano col contagocce", dichiara il Direttore di Libero Pietro Senaldi(https://www.liberoquotidiano.it/video/commenti-e-opinioni/26040791/vaccino-pietro-senaldi-trionfo-sovranismo-fine-europa.html). "Anche quello di AstraZeneca: l'Europa ha firmato dei contratti privilegiando gli americani. Nel frattempo il resto del mondo, fuori dall'Occidente, si sta approvvigionando di vaccini grazie a Russia e Cina, che prima dalla crisi sanitaria di noi insieme al resto del mondo. L'Occidente invece uscirà dal Covid per ultimo e la colpa è solo sua. E ultima degli ultimi sarà l'Europa: il vaccino è la Waterloo dell'Unione Europea. I contratti non vengono rispettati e l'unica che vaccina è la Germania. Perché? Ha comprato parte di vaccini per i fatti suoi. Il vaccino è la vittoria del sovranismo e la sconfitta dell'Europa".