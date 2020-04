Vaticano, meglio "chiese chiuse che chiese vuote". Ma non si può dire

E alla fine anche in Vaticano se ne sono fatti una ragione: "Meglio chiese chiuse che chiese vuote", il refrain che circola oltretevere in queste ore. Già, perchè il trambusto e le polemiche si sono placate solamente stamattina, quando Papa Francesco da Santa Marta ha recitato il suo "obbedisco" al Premier Conte: "In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perche' dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell'obbedienza alle disposizioni perche' la pandemia non torni". Ma per tutta la giornata di ieri erano continuate le fibrillazioni con tanto di telefonate allarmate nelle triangolazioni che si sono susseguite sull'asse Palazzo Chigi, Cei e Segreteria di Stato. Ora, a bocce ferme, una "gola profonda" rivela: "Oltretevere sapevano bene che la riapertura non era possibile, in quanto (si veda il Lazio) molti focolai sono proprio negli istituti religiosi". Ma bisognava assolutamente "tenere il punto" e quindi mandare un "segnale" forte al governo. Non è un caso che il comunicato stampa della Cei è stato diramato dopo appena 5 minuti dalla fine della conferenza stampa, spiegano le medesime fonti. Difficile dunque pensare che i Vescovi fossero totalmente all'oscuro delle decisioni di Conte. Anche perchè oltretevere circolano delle proiezioni che vedono ridotto dell'80% l'afflusso dei fedeli. Questo significa che le funzioni nella peggiore delle ipotesi andrebbero quasi deserte. Meglio dunque non aprire affatto mostrando però di essere contrari. Per il bene della Chiesa e dei suoi duemila anni di storia non si poteva certo accettare supinamente una decisione del genere. Bisognava mandare un segnale forte all'opinione pubblica e al mondo cattolico: cosa che è stata fatta. Poi ci ha pensato Papa Francesco stamattina a rimettere le cose a posto. Vuoi vedere dunque che è "meglio chiese chiuse che chiese vuote" ma che non si può dire?