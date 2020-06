Vaticano, spunta il successore di Papa Francesco. Ecco chi sarà

Il nome che ricorre più spesso è quello del cardinal Luis Antonio Tagle. In specie da quando Francesco ha nominato Tagle prefetto di Propaganda Fide. L'argentino potrebbe aver voluto che il porporato filippino imparasse ad avere a che fare con le logiche curiali, che sono un banco di prova non da poco quando si diviene pontefici. Un articolo di oggi pubblicato su Libero estende il campo dei perché: Tagle sarebbe adatto anche per via del significato geopolitico di una sua elezione. L"accordo provvisorio" tra Repubblica popolare cinese e Vaticano è forse l'architrave diplomatica di questo corso. Tagle, che non è cinese ma che ha una madre cinese, costituirebbe la continuità se non il rafforzamento di un approccio alla diplomazia che è multilaterale. Tagle, insomma, come ennesimo pezzo di un puzzle teso ad avvicinare la Santa Sede alla Cina.