Viginia Raggi e il Giubilieo. Ecco perchè non è stata invitata a Palazzo Chigi

A parte Alessandro Di Battista e qualche fedelissimo in Campidoglio, la Raggi non è ben vista neanche dal Movimento 5Stelle. Prova ne è stata la riunione tenutasi ieri a Palazzo Chigi fra il Premier Conte, Monsignor Fisichella e il Presidente della Regione Lazio (nonché Segretario del Pd) Nicola Zingaretti. Ma perché Virginia Raggi non è stata invitata? La riunione doveva rimanere riservata (ovvero segreta) ma poi la presenza di Zingaretti a Palazzo Chigi non è passata inosservata. Si era pensato all'inizio ad una sorta di tavolo di maggioranza anticipato. Ma poi, visto che c'era anche Monsignor Fisichella, si è capito che il tema non poteva essere quello. Dalle parti di Zingaretti, capito l'imbarazzo che è calato su Palazzo Chigi dopo che la notizia è circolata, hanno provato a tenerla bassa: "Incontro assolutamente informale - spiegavano dallo staff del Presidente della Regione- per far incontrare lo Stato Italiano con il Vaticano. E infatti faranno un Comitato fra i due Stati. Perche’ hanno chiamato solo Zingaretti? Perche’ ha fatto da tramite, se ne e’ preoccupato e lo ha auspicato. Ne aveva parlato anche col Papa". Fin qui le riflessioni dei Dem. Ma la verità è che la Sindaca Raggi, in questo delicato passaggio, è stata "abbandonata" da tutti. La sua autocandidatura, infatti, se resterà in campo potrà danneggiare il candidato di centrosinistra. Tutti sanno che per la Raggi non ci sono assolutamente speranze di una riconferma. Fra sette mesi non sarà più lei il Sindaco di Roma: perché allora consultarla, anche solo informalmente, per una manifestazione che ci sarà fra 5 anni?