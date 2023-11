Palestina, Alemanno: "Davanti alle chiese per sostenere il Papa sulla pace"

“Domenica 5 Novembre i militanti del Forum dell’Indipendenza Italiana saranno presenti davanti alle chiese di tutta Italia per dare sostegno al Santo Padre nel suo appello per una tregua in Palestina ed Ucraina. La posizione di Papa Francesco per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e in Ucraina può essere il punto di riferimento per il governo italiano e per tutti i leader europei per cominciare a far sentire la loro voce in difesa della pace”, lo ha dichiarato di Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’Indipendenza Italiana