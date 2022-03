Il Papa scomunica Draghi e la Nato. "Pazzia aumentare le spese militari"

Papa Francesco: "Io mi sono vergognato"



Ucraina, il Papa: pazzia aumentare la spesa in armi, vergogna - "Io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di Stati si sono compromessi (impegnati, ndr.) a spendere il due per cento del pil per comprare armi, come risposta a quello che sta (succedendo) adesso: una pazzia". Così Papa Francesco, in merito all'Ucraina, nel corso di un discorso al Centro Femminile Italiano.

Ucraina, il Papa: la risposta non sono più sanzioni e armi - "La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare il mondo: non facendo vedere i denti". Così Papa Francesco, in merito all'Ucraina, nel corso di un discorso al Centro Femminile Italiano. "Si continua a governare il mondo come uno 'scacchiere', dove i potenti studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri", ha detto Francesco.

Papa: ambientalismo non è slogan e denuncia ma nuovo stile di vita - L'ambientalismo "non si riduce a slogan, non è soltanto denuncia, ma è uno stile di vita, richiede pazienza, fortezza, temperanza, giustizia": lo ha sottolineato Papa Francesco, parlando dell'impegno di tanti giovani a favore dell'ecologia. "I giovani stanno dimostrando sensibilità e interesse per l'ecologia", ha detto Jorge Mario Bergoglio all'ordine religioso dei Fratelli Maristi che ha ricevuto in udienza.



"Qui - ha proseguito - c'è un grande campo di educazione; perché purtroppo la mentalità mondana - permettetemi il gioco di parole - inquina anche l'ecologia, la riduce, la rende ideologica e superficiale. Invece l'orizzonte di Dio è quello di un'ecologia integrale, che tiene sempre insieme la dimensione ambientale e quella sociale, il grido della Terra e il grido dei poveri. I bambini, i ragazzi e i giovani sono predisposti a diventare custodi del creato, ma hanno bisogno di imparare che questo non si riduce a slogan, non è soltanto denuncia, ma è uno stile di vita, richiede pazienza, fortezza, temperanza, giustizia. Insomma, non si nasce custodi del creato, ma lo si diventa con un cammino educativo".