Papa Francesco "incarcera" gli attivisti di Ultima Generazione

Papa Francesco contro gli attivisti di Ultima Generazione, sgomento tra i radical chic di Capalbio

Scherzi da prete, si dirà. Ma comunque quello che conta è la sostanza. E così ieri il Vaticano ha condannato finalmente tre ecoimbrattatori di Ultima Generazione.

Il Tribunale pontificio ha emesso la sentenza nei confronti di tre persone: due condannate a nove mesi per aver danneggiato lo scorso agosto la base della statua del Laocoonte posta all’interno dei musei Vaticani. In più c’è una multa di 1.620 euro oltre i 120 euro che i due dovranno pagare per resistenza ai gendarmi pontifici.