Ue, Roberta Metsola riconfermata presidente del Parlamento europeo

Pe: Metsola, futuro imprevedibile; lavorero' con tutti voi

Roberta Metsola è stata riconfermata presidente del Parlamento europeo. La maltese ha ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi espressi all'Eurocamera con oltre 500 voti.

"In questa scorsa legislatura abbiamo imparato che il futuro e' tutto tranne che prevedibile ma io continuerò' a lavorare con tutti voi per affrontare le sfide quando arriveranno", aveva dichiarato poco prima nel suo discorso per la ricandidatura.

Guarda qui l'intervento di Metsola

Pe: Metsola, se mi date fiducia non vi deludero'

"Io sono orgogliosa di essere qui, se mi date fiducia non vi deludero'", ha detto Metsola chiudendo il suo discorso per la ricandidatura a un secondo mandato. Il suo discorso e' stato accolto con la standing ovation di buona parte dell'aula, tranne l'ala della sinistra, che ha candidato Irene Montero.