Vigilanza Rai, Patuanelli (M5S) verso la presidenza. Esclusivo

Sfuma l'ipotesi Ricciardi



Non sarà Riccardo Ricciardi il presidente della Commissione di Vigilanza Rai. L'accordo Pd-M5S che ha portato all'elezione dell'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini alla guida del Copasir prevede che sia un pentastellato a ricoprire il ruolo di presidente dell'autorità parlamentare che vigila sulla televisione pubblica. Ma il nome deve essere necessariamente gradito anche al Centrodestra, come è stato quello di Guerini, anche se come noto le presidenze delle commissioni di garanzia spettano all'opposizione. Ricciardi, che è uno dei vice-presidenti di Giuseppe Conte, è stato durissimo in passato con il Cdx e da Lega e Forza Italia è arrivato un no secco e categorico.



Dunque, che fare? Per salvare la situazione ed evitare che lo stallo continui ancora per settimane, vista anche la pausa per le feste di Natale che incombe, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it si starebbe ragionando sul nome del senatore Stefano Patuanelli, che in passato ha ricoperto il ruolo di ministro dello Sviluppo economico e poi delle Politiche agricole. Patuanelli, triestino classe 1974, viene considerato un moderato, anche nei toni, e certamente avrebbe anche il via libera del Centrodestra, come confermano fonti qualificate dei partiti della maggioranza.