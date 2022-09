Pd, autogol di Crisanti che inguaia Letta: "Se vince la dx è colpa di Draghi"

Pd, Crisanti: "Vaccini? La Commissione Ue si è consegnata ai privati"

Le elezioni sono alle porte e tutti i partiti sono impegnati nella campagna elettorale, il Pd per voce del segretario Enrico Letta continua a ribadire che bisogna seguire il solco tracciato da Draghi per cercare di portare via voti alla destra di governo. Ma a complicare le cose arriva un'intervista di un candidato dem, scelto proprio da Letta. La presa di posizione del noto virologo di Padova Andrea Crisanti però rischia di mettere in difficoltà i suoi piuttosto che aiutarli. "Il risultato del governo Draghi - spiega Crisanti al Fatto Quotidiano - potrebbe essere la vittoria di Giorgia Meloni, dobbiamo riprenderci quei voti".

"Non conosco - prosegue il virologo - fino in fondo le ragioni della rottura tra Letta e Giuseppe Conte; Letta avrà avuto i suoi motivi legittimi, ma per me e per altri del Pd è difficile da comprendere: i programmi del Pd e dei 5S sono molto simili. L’adesione del Pd all’Alleanza atlantica e ai valori europei è incondizionata e la condivido al 100%". Crisanti affronta anche il tema dei vaccini, con un'altra frecciata all'Europa: "La Commissione Ue si è consegnata ai produttori dei vaccini anti-Covid. Era una situazione d’emergenza, guardiamo agli aspetti positivi. Si comincia a parlare di Pnrr, di Fondo di solidarietà, di debito pubblico comune, di cittadinanza europea, di forze armate europee, di decisioni prese a maggioranza".