Pd, Boldrini: "Basta dare alle bimbe le Barbie, va fatto un lavoro culturale"

Pd, Boldrini sgrida i genitori delle bambine: "Basta con le bambole"

Laura Boldrini si scaglia contro i genitori nel suo intervento al festival de "Il libro possibile" a Polignano a Mare. L'ex presidente della Camera è durissima nei confronti di padri e madri che regalano bambole alle proprie figlie. "Non è proprio il caso di dare alle bambine le pentoline o le Barbie, perché bisogna fare un lavoro culturale enorme, a partire dalle scuole e dall’educazione per non dividere i compiti e per consentire alle ragazze di sognare in grande, dando loro anche le astronavi o il meccano". Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini: "Boldrini e Pd, se non ci fossero bisognerebbe inventarli".

Dura anche la risposta di Laura Ravetto, che ha commentato: "Volevo comunicare alla Boldrini che io da piccola avevo Barbie astronauta. Forse l'esponente Dem, presa dalle sue battaglie ideologiche, non si è accorta che anche le Barbie hanno imparato a pensare in grande". La deputata della Lega, responsabile del dipartimento Pari opportunità del Partito, ha fatto notare all'ex presidente della Camera che, forse, ad avere stereotipi è lei, non i genitori che assecondano le richieste delle proprie figlie e dei propri figli".