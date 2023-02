Pd, Cacciari: "Bonaccini e Schlein? Aria fritta. Solo fuffa". Intervista choc

Cacciari: "La guerra ha spazzato via la sinistra in tutta Europa"



"Ah, ma non le hanno già fatte? Credevo ci fossero già state. Questo le fa capire quanto sia interessato e ovviamente non andrò a votare". E' sferzante il commento ad Affaritaliani.it di Massimo Cacciari alla vigilia delle primarie del Partito Democratico. Chi preferirebbe tra Bonaccini e Schlein? "Sono persone che hanno fatto affermazioni ed esternazioni generiche, ovvie, banali. In sostanza non hanno detto nulla. L'unico che ha detto qualcosa di interessante è Cuperlo, dagli altri candidati solo aria fritta".

"Servirebbe un congresso vero che dia il senso di un vero cambiamento anche della struttura del partito e che discuta di temi seri come la politica fiscale, il lavoro, il reddito di cittadinanza. Un congresso con tesi articolate e ragionate dal quale poi potrebbe nascere una classe politica autorevole. E invece continuano con la fuffa totale. L'unica cosa che li unisce è il disperato tentativo di fare le pulci a Meloni, come fu con Berlusconi. Ma è un discorso che riguarda l'intera sinistra europea, spazzata via definitivamente dalla guerra. Cade perfino la lingua a parlare di Bonaccini e Schlein, sono parte del problema, non sono il problema".