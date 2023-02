Pd, dalle sardine allo scorfano: ecco perchè con Schlein tramonteranno i dem

Elly Schlein vince le Primarie del Pd, non resta che appoggiare Rizzo: "Il manifesto di Sanremo è la proposta politica dei dem". Commento

Da questa mattina non ho fatto che ricevere commenti sarcastici con immagini azzeccatissime di Pippo Franco con capelli, naso, occhi ed espressione alla Schlein e informazioni non so quanto veritiere sull'inaspettata sprinter da contrapporre alla Meloni.

La sintesi più azzeccata, risalente però al gennaio scorso e ripescata al momento giusto è: dalla sardina allo scorfano, ricordando che lo scorfano, termine usato per descrivere una persona davvero brutta, è un pesce anche velenoso. E velenose sono anche le informazioni date sullo scorfano sprinter. Non sapendo quanto siano vere, pompate o del tutto inventate, non ne parlo.