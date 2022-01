Quirinale, Borghi (Pd): "Obiettivo Presidente autorevole e istituzionale"

Borghi (Pd): "Il patto di legislatura da noi proposto tiene insieme Quirinale e Palazzo Chigi"



"Noi stiamo lavorando per conseguire l'obiettivo di un presidente della Repubblica autorevole, istituzionale, super partes e con un'ampia credibilità internazionale, partendo dall'attuale maggioranza di governo, come sosteniamo da giorni". Con queste parole Enrico Borghi, responsabile Sicurezza della segreteria del Partito Democratico, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se si stiano creando le condizioni per portare Mario Draghi al Quirinale. "Salutiamo con favore ogni tipo di dialogo in atto all'interno del perimetro della maggioranza".



Sembra disegnare proprio il profilo di Draghi Capo dello Stato, in questo caso l'accordo tra i partiti deve prevedere anche un patto di legislatura per un nuovo governo e un nuovo premier? "I nomi sono frutto del lavoro che le delegazioni che si stanno incontrando partoriranno. E' evidente che il patto di legislatura da noi proposto tiene insieme Quirinale e Palazzo Chigi. E' una pre-condizione per la saldatura dell'accordo", risponde Borghi.



Premier tecnico, come Daniele Franco, o politico se Draghi va al Quirinale? "Nel caso di un eventuale nuovo premier, esso deve essere un punto di sintesi nella maggioranza di unità nazionale per proseguire l'attuale stagione in corso fino alla fine naturale della legislatura in modo ordinato”, conclude l'esponente della segreteria del Pd.



