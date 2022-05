Letta insiste: "Coalizione larga". Conte al Pd: "Primarie anche nel Lazio"

Pd, Letta insiste con la proposta del campo largo

"La sfida che abbiamo di fronte per noi vale il futuro dell'Italia. Se noi non fossimo in grado di costruire una coalizione di centrosinistra allargata e vincente, non ci sarebbe un nuovo governo Draghi o un governo tecnico, ma ci sarebbe il primo vero governo delle destre in Italia guidato da Salvini o Meloni". A dirlo e' il segretario del PD, Enrico Letta, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni.

Conte a PD, valutare primarie anche nel Lazio - "In prospettiva anche nel Lazio bisognera' creare un tavolo per elaborare un programma comune e decidere come procedere per trovare un candidato che possa realizzare questo programma. Invito tutte le forze politiche a cominciare del PD a non meditare di fare delle primarie chiuse, per conto proprio , perche' e' bene prima lavorare a un programma e poi decidere come trovare un candidato". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte.

