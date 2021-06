Pd-M5S, alleanza in frantumi. Letta e Conte verso il divorzio. Inside

Un matrimonio che sembrava ormai celebrato, sicuro. E che invece, giorno dopo giorno, diventa sempre più lontano e a rischio. La storia tra il Pd di Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte è come un fidanzamento che rischia di rompersi poco prima di arrivare all'altare. Spartiacque le prossime elezioni comunali di ottobre dove, Napoli a parte, nelle grandi città, ma anche nelle stragrande maggioranza dei comuni medio-piccoli (comunque sopra i 15mila abitanti), l'alleanza è quasi una chimera. Emblematico lo scontro durissimo e senza esclusione di colpi in atto a Roma tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri. Uno scontro che porta i leader nazionali a essere sempre più distanti.



La verità - spiegano fonti di entrambi i partiti - è che se Pd e M5S riescono in qualche modo a convivere all'interno del governo Draghi, anche come argine a Matteo Salvini e al Centrodestra a trazione leghista, fuori dall'esecutivo la convivenza sta diventando sempre più ardua. D'altronde non va dimenticato che nel 2018 i 5 Stelle ottennero un risultato straordinario e la maggioranza relativa di voti e parlamentari ponendosi come un'alternativa a entrambi i poli, Centrosinistra e Centrodestra. Da quando i grillini hanno deciso, con il governo giallo-rosso, di ipotizzare e costruire un'alleanza organica e strategica con i Dem la discesa dei consensi, nelle urne e nei sondaggi, è stata inesorabile e continua. E se all'interno del Pd sono sempre più numerose le voci (non solo quelle di Base Riformista) di chi mette in discussione l'alleanza ricordando la vocazione maggioritaria veltroniana, anche l'ex premier Conte si sta rendendo conto che la strada verso il matrimonio è tutta in salita.



Quella che sembrava un'alleanza naturale durante il governo giallo-rosso, si sta trasformando in una lite continua che porta i due partiti su posizioni sempre più lontane. E fonti di entrambe le forze politiche non escludono che, alla fine, non ci sarà alcuna intesa alle prossime elezioni politiche. "Non è obbligatoria l'alleanza, vedremo", spiegano tanto dal Pd quanto dal M5S.