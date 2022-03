Governo, il Pd a Conte e 5 Stelle: "Assurda e illogica una crisi adesso"

Spese militari, parlano i Dem Franco Mirabelli ed Emanuele Fiano



Il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte non spaventano il Pd. Nonostante il no chiaro dei pentastellati all'aumento delle spese militari, impegno che il premier Mario Draghi intende rispettare con la Nato e con la Casa Bianca, i Dem sono convinti che non ci sarà una crisi di governo. A livello numerico, anche a Palazzo Madama, l'eventuale uscita di 5 Stelle e LeU non sarebbe sufficiente per far venir meno i numeri all'esecutivo, anche se politicamente un governo senza la prima forza in Parlamento sarebbe certamente un problema politico rilevante.

"No. Evocare crisi mentre c’è una guerra alle nostre porte, i costi rischiano di mettere in difficoltà tante famiglie e la pandemia non è finita, è assurdo. Sono convinto che troveremo una sintesi, non sarà un ordine del giorno a far venire meno le ragioni di questo governo". Con queste parole il vice-capogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli risponde alla domanda di Affaritaliani.it se tema la crisi di governo considerando il no secco del M5S e di Conte all'aumento delle spese militari.

"Non credo che ci sarà la crisi di governo. Pur nel dissenso sull'aumento delle spese militari, i 5 Stelle e Conte hanno l'intelligenza di capire che niente al mondo in questo momento sarebbe più illogico di aprire una crisi di governo in uno dei principali Paesi europei come l'Italia". Lo afferma ad Affaritaliani.it Emanuele Fiano, membro della presidenza del Pd alla Camera, commentando il no secco dei 5 Stelle all'aumento delle spese militari. "Il M5S ha una contrarietà ideologica non semplicissima da capire, visto che alla Camera hanno votato a favore, ma sono certo che il governo Draghi non cadrà", conclude.

