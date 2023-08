Pd, nasce la corrente dei "lettiani". Una grana in più per Schlein. Inside

Pd, i "lettiani" il 22 e 23 settembre si ritroveranno a Iseo in provincia di Brescia

Nuovi guai per Elly Schlein. Arriva la corrente dei "lettiani", detti anche "neoulivisti", che il 22 e 23 settembre si ritroveranno a Iseo in provincia di Brescia. Le informazioni ancora sono poche, ma è già trapelato il nome: «Crea! L’Italia che faremo». Anche sui partecipanti si sa ben poco, sicuramente ci sarà Beatrice Lorenzin che sui social ha postato la locandina dell’evento annunciando "sarò a Iseo per discutere di quello che accade e vogliamo far accadere in Italia e in Europa".

Un altro nome sicuro è quello di Marco Meloni, ex Margherita ed ex capo corrente di Letta. Dovrebbe esserci anche Toni Ricciardi, Anna Ascani, Matteo Mauri, Ilenia Malavasi e Lorenzo Basso. In pratica gli ex lettiani che, una volta rimasti orfani dell’eterno enfant prodige, avevano deciso di puntare su Bonaccini.

Poi però a vincere le primarie è stata, a sorpresa Elly Schlein, e i piani sono cambiati. Dovevano essere la "zavorra lettiana" in capo a Bonaccini e invece si sono trovati spiazzati senza un punto di riferimento dal momento che Letta si è sfilato e questa volta, sembra, per sempre (cercando un impegno internazionale). La strategia poteva prevedere un ingresso nelle file dei bonacciniani ma qualcosa del governatore emiliano non deve averli convinti e così invece di arricchire le fila della minoranza hanno provato a offrire supporto alla neosegretaria.