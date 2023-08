Sondaggio, Elly Schlein non mette a segno il colpo: Pd ancora sotto il 20%

Sondaggio Piepoli, il Pd in caduta libera: crolla la Schlein. Numeri

Tempi amari per Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico che dopo mesi dalla vittoria delle primarie non riesce ancora a portarsi a casa un +20%. A rivelarlo sono le ultime cifre contenute nel sondaggio diffuso dall'istituto diretto da Nicola Piepoli e pubblicato da Libero, che registra un crollo dello 0,5% per il Pd, che cala al 19,5 per cento. Situazione invece opposta per Fratelli D'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni è sempre più vicino al 30%: ha guadagnato mezzo punto percentuale, portandosi al 29,5 per cento.

Sempre rimanendo all'interno del Centro Destra vediamo che nella Lega di Salvini regna la stabilità: il Carroccio raggiunge il 9%. Mentre Forza italia ha leggermente "smaltito" l'effetto Berlusconi: ora si attesta al 7,5%. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte non si schioda dal 15,5%, mentre Azione di Calenda sale al 3,5%. Tra chi sale, rivela il sondaggio di Piepoli, è l'Alleanza Verdi-Sinistra, passando al 3,5% con +Europa in crescita al 2,5 per cento. Tra i "perdenti" c'è invece Matteo Renzi: la sua Italia Viva lascia sul tappeto mezzo punto percentuale e si porta al 2%.