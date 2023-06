Pd, non parlate male di Elly Schlein, anzi non parlatene affatto: ecco perchè

Pd, per favore silenziatevi in merito alla Schlein il resto lo farà il tempo e l'intelligenza delle persone. Il commento

Per favore, non parlate male di Elly Schlein, anzi non parlatene (né scrivetene) affatto. Perché questo appello? Nel corso degli anni avendo fatto un po' di politica casereccia, mi sono imbattuto in persone di diverso orientamento rispetto al mio. Cosa voglio dire? Durante le campagne elettorali gli “avversari” hanno sempre additato il malcostume di chi governava o vinceva le elezioni, poi non paghi di avere torto marcio si sono candidati per guidare il loro partito e con una arroganza interna, appoggiata ovviamente dall'apparato centrale, emergevano personaggi quasi sconosciuti agli iscritti, riuscendo a farsi eleggere alle più alte cariche di quel momento e successivamente perdendo consensi (molti), per poi sparire nel nulla.

Ora, riportando il tutto nell'alveo nazionale cosa sta succedendo? Una giovane ed ambiziosa persona di nome Elly Schlein ha fatto l'asso piglia tutto (come da copione) all'interno del proprio partito, letteralmente mandando a casa chi non era in linea con il suo pensiero o appartenente al suo entourage, fregandosene altamente di chi ha concorso con lei in modo corretto e quasi elegante.

Alla fine che cosa ritroviamo? Una guida che dice agli altri cosa e come fare e contemporaneamente accusa tutto l'apparato governativo di inettitudine nell'affrontare i problemi del Paese. Domanda: il suo partito ha governato in modo camaleontico e arcobalenico per oltre 10 anni e cosa è stato risolto?

L'unica cosa che è stata risolta è una faida interna che ha visto decapitati vari segretari, che con eccessivo livore non hanno saputo o potuto fare meglio del precedente. Tutto ciò quanto costa in termini elettorali? Quando un partito ha diatribe interne e non ha idee innovative per proporsi all'elettorato significa che è giunto il momento di vederlo in un continuo, costante ed inesorabile declino. Fatta questa analisi molto veloce torno a chiedere: per favore silenziatevi in merito alla Schlein il resto lo farà il tempo e l'intelligenza delle persone. Alium silere quod voles, primus sile - Ciò che vuoi che un altro taccia, tacilo tu per primo (Seneca, Fedra, 876).